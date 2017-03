Der Start zur Nationalliga B Saison am 1. April 2017 in Buchs rückt immer näher. Vor Wochenfrist schufteten die Pirates im Trainingslager. Dieses Wochenende stand am Samstag zunächst das Fotoshooting auf dem Programm. Am Sonntag reisten die Pirates zum Trainingsspiel gegen die Bears nach St. Gallen.