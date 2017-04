Für Esther Süss war es bei ihrem neunten Start am Cape Epic bereits der dritte Triumph. Die Küttigerin hatte das prestigeträchtige Etappenrennen in Südafrika bereits 2011 und 2012 gewinnen können. Aber der dritte Triumph, den sie vor eineinhalb Wochen gemeinsam mit ihrer schwedischen Partnerin Jennie Stenerhag herausgefahren hatte, ist ein ganz besonderer. Und das nicht nur, weil die Konkurrenz stark war und die Experten vor dem Rennen nicht an einen Sieg des schwedisch-schweizerischen Duos geglaubt hatten.

«Nach der schwierigen letzten Saison war dieser Sieg für mich eine grosse Genugtuung. Ich habe gezeigt, dass ich noch immer zu den Besten gehöre», sagt Süss. Gemessen an dem, was in den vergangenen Monaten bei Esther Süss alles schiefgelaufen ist, ist ihr Sieg am Cape Epic in der Tat noch höher einzustufen.

Vertrag verloren

Rückblick: In der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Rio entschied Esther Süss vor gut anderthalb Jahren, sich von ihrem langjährigen Trainer zu trennen. Sie suchte neue Impulse und arbeitete dafür mit zwei deutschen Coaches zusammen. Was gut begann, endete schon bald in einem Chaos. Nach guten Resultaten in Südafrika büsste sie bei den ersten Weltcuprennen viel Zeit ein. «Ich fühlte mich jeweils ab Rennhälfte leer und auch in den Aufstiegen – eigentlich meine grosse Stärke – verlor ich viel Zeit», so Süss.