Turbulent ging es zu und her am Montag-Abendspiel in Schaffhausen. Gleich mehrfach wechselte die Führung. Dank eines Doppelschlags kurz nach der Pause entführt der FCA die drei Punkte. Alle Tore, Rossinis spektakulären Torjubel und Bucchis Patzer kurz vor dem Ende sehen Sie hier im Video.