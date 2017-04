Vorteil Wohlen, das den Kampf ums Überleben fast jeden Frühling führt? «Vielleicht», so Gabriele, «aber darauf können wir uns nicht verlassen.» Was er fordert, ist der Glaube der Spieler daran, dass der berühmte Bock irgendwann umgestossen wird. «Wir machen so vieles richtig, nur die Tore fehlen.»

Was bei einer erneuten Pleite in Wil passiert? Gabriele will nicht daran denken: «Ich gebe alles für Wohlen, solange ich hier angestellt bin.» Aber er kenne die Mechanismen. Entscheidend sei für ihn jedoch, wer die Trainerfrage stelle. Solange dies die Medien und die Fans täten, schlafe er gut.

Mit der Klubleitung sei er stets im Austausch, spüre jedoch das volle Vertrauen. Im Hintergrund feilt Gabriele auch bereits am Kader für die kommende Saison. «Das ist mein Job. Ob ich nächste Saison die Spieler weiterhin trainiere, sehen wir dann. Ich würde es mir wünschen. Solange der Ligaerhalt nicht gesichert ist, werden keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung stattfinden.»