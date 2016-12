Aarau eröffnet die Rückrunde am 5. Februar um (15.00 Uhr) im Brügglifeld gegen den kriselnden FC Schaffhausen - Wohlen ist zur selben Zeit in Neuchâtel bei Xamax zu Gast. Der Rückrunden-Auftakt wird für die beiden Aargauer Mannschaften gewissermassen das Warm-up fürs erste Derby im Jahr 2017. Denn bereits eine Woche später, am 12. Februar (15.00 Uhr) empfangen die Freiämter den FC Aarau zum Kantonsduell.

Die Grundlage für die Rückrunde werden sich sowohl Aarau wie auch Wohlen in Südspanien erarbeiten. Im Januar (19.-28.) absolvieren die Wohler ihr Trainingslager südlich von Alicante im Örtchen «Campoamor», wo zudem je ein Testspiel gegen den ZSK Moskau (21.1) und die CD Torrevieja (26.1) eingeplant ist.