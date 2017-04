Er galt als eines der grössten Nachwuchstalente im Kunstturnen: 2013 holte sich der Aargauer Lucas Fischer an der Europameisterschaft die Silbermedaille am Barren, 2014 wurde er zum zweiten Mal Aargauer des Jahres. Doch dann der Schock: Wegen einer chronischen Handverletzung musste der in Möriken-Wildegg aufgewachsene Spitzensportler seine junge Karriere jäh abbrechen.

In seiner Biografie «Tigerherz» gewährt Fischer Einblick in seine Vergangenheit. Von Kindertagen an opferte er seine Freizeit und Freunde für das Turnen. «Ich konnte nur ein einziges Mal an einem Kindergeburtstag teilnehmen, weil ich sonst immer trainierte», sagt Fischer gegenüber «Blick».

Seine Schulzeit war gespalten. «Ich war immer irgendwie dabei und doch nicht richtig.» Auch unter Sportlern fühlte sich Fischer nicht richtig zugehörig. Im Leistungszentrum von Magglingen im Kanton Bern mied er den Kontakt, um keine Angriffsfläche zu bieten. Er fühlte sich anders als die anderen. «Ich habe gerne gesungen und hatte nicht viel gemeinsam mit dem klassischen Turner, der stark und cool ist, den nichts umwerfen kann.»