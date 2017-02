Am breitesten abgestützt ist jedoch die Nachwuchsabteilung der Sportschützen Obersiggenthal. Nebst dem Sieg in der Junioren-Mannschaftsmeisterschaft belegten die Ostaargauer bei der U17-Jugend Rang 2 hinter den Sportschützen Mettauertal.

Robert Keller freute sich auch über herausragende Talente wie den elfjährigen Sieger in der Stufe 1, den Suhrer Jesse Wichtermann. Mit noch grösserem Vorsprung setzte sich die Mägenwilerin Yasmin Mäder in der Stufe 2 an die Spitze. Sonderklasse sind die Medaillengewinnerinnen der Stufe 3, Selina Koch, Jasmin Jacquat und Vanessa Zürcher. Ebenfalls auf Topniveau zielten die punktgleichen Besten der Stufe 4, die Junioren Sandrien Roat und Ivan Füglister.

Exploit der Pistolenschützen Muri

Eine kleine Überraschung gelang dem Pistolennachwuchs des Schiesssportvereins Muri. Nando Wyser, Remo Meier und Dominik Iten verwiesen Zofingen und Baden unerwartet auf die weiteren Podestplätze. Als grösstes Aargauer Pistolentalent bestätigte der Zofinger Alessandro Gisella sein Können. Aber auch der Badener Christoph Wolfgang verdiente sich seine U17-Silbermedaille mit einem guten Resultat.