Der FC Aarau verliert im Stade de la Maladière mit 3:1. Die Aarauer verlieren, obwohl Josipovic in der 64. Minute ausgleicht. Der Neuenburger Gaëtan Karlen kann in der 80. Minute aus abseitsverdächtiger Position das 2:1 erzielen. Nach Igor Ngangas unnötigem Platzverweis in der Nachspielzeit versenkt Nuzzolo den fälligen Penalty zum 3:1-Endstand. Hier gibt es das vollständige Spiel zum Nachlesen im Liveticker.