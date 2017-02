Pascal Thrier ist ein Profi. Durch und durch. «Es gibt keine wichtigen und weniger wichtigen Partien» sagte der Innenverteidiger vor dem Anpfiff. «Ob wir gegen Chiasso oder Luzern spielen, ist egal. Wir wollen immer gewinnen. Nur so kann ein Berufsfussballer mit dem nötigen Selbstvertrauen an die nächste Aufgabe heran gehen.»

Die nächste Aufgabe stellt sich dem FC Aarau schon am Mittwoch. Dann empfängt er im Cup-Viertelfinal im Brügglifeld den FC Luzern. Nach der 1:5-Pleite gegen Chiasso ist das Selbstvertrauen der Spieler auf dem Nullpunkt.

Vielleicht noch tiefer: Was die Spieler am Nachmittag im Stadio Riva IV in der zweiten Halbzeit gegen den Abstiegskandidaten der Challenge League zeigten, war nämlich schlecht, ja miserabel. Mehr noch. Der FC Aarau verlor zwischen der 58. und 73. Minute sein Gesicht und kassierte in dieser Viertelstunde sage und schreibe vier Treffer.