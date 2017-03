Und doch gibt es Serien, die Federer noch nicht geknackt hat. Viele davon haben mit seinem Erzrivalen Rafael Nadal zu tun, auf den er in der Nacht auf Donnerstag zum 36. Mal trifft. Die beiden letzten Duelle, die Finals in Basel 2015 und vor anderthalb Monaten bei den Australian Open hat Federer gewonnen. Doch drei Siege in Serie gegen Nadal sind ihm noch nie gelungen.

Federer: «Nadal ist die ultimative Herausforderung»

«Ich war diesbezüglich immer sehr offen: Gegen Nadal zu spielen, ist und bleibt für mich die ultimative Herausforderung», sagt Federer, der nur zwölf der bisherigen Duelle hat gewinnen können. «Für uns beide ist es aufregend, dass wir immer noch um die grossen Titel spielen.» 13 Jahre nach ihrem ersten Aufeinandertreffen beim Hartplatzturnier in Miami.

Es sei die Kombination ihrer völlig unterschiedlichen Spielstile, welche die Rivalität so besonders mache. Nadal der Linkshänder, ein kräftiger Kämpfer, beidhändige Rückhand, ein Künstler in der Defensive. Federer der Rechtshänder, der Ästhet mit der einhändigen Rückhand und mit dem offensiven Spielstil. Gemeinsam kommen sie auf 31 Grand-Slam-Titel im Einzel.