Am Dienstag meldete sich ein Mann bei der Polizei, dass irgendwann in der ersten Februarwoche seine Mauer und der Gartenzaun an der Werbhollenstrasse in Dornach durch einen unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt worden ist.

Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, war dieser weitergefahren. Der Sachschaden am Gartenzaun beträgt mehrere Hundert Franken.

Die Kantonspolizei Solothurn sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise, die zum Verursacher führen, nimmt die Kantonspolizei Solothurn in Breitenbach, Telefon 061 785 77 01, entgegen. (kps)