Am Freitag, 20. Januar 2017, zirka 12.10 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Mazedonier von Fehren herkommend auf der Fehrenstrasse in Richtung Büsserach. In einer Linkskurve, im Bereich des Schützenhauses, verlor er aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über sein Auto. Dieses kam folglich ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit der Beifahrerseite frontal in einen entgegenkommenden BMW.

Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, wurden sowohl der mutmassliche Unfallverursacher wie auch sein Beifahrer im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch Angehörige der Feuerwehr mit Spezialwerkzeugen aus dem Fahrzeug befreit werden. Trotz rascher medizinischer Betreuung erlag der 50-jährige Beifahrer noch auf der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der Fahrzeuglenker wurde schwer verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch die REGA in ein Spital geflogen. Der BMW-Lenker blieb unverletzt.

Nebst der Polizei standen zwei Ambulanzen der Paramedic Laufen, ein Rettungs-helikopter der REGA und Angehörige der Feuerwehren Büsserach und Breiten-bach im Einsatz. Die Fehrenstrasse musste während den Rettungs-, Unfallaufnahme- und Räumungsarbeiten gesperrt werden. Durch die Feuerwehr wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. (pks)