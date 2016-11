Er findet nun schon zum 16. Mal statt, der Designers’ Saturday in Langenthal, und man hatte sich bei den vorangehenden Auflagen immer wieder gefragt: Woher nehmen die Designer so viele Ideen für neue Produkte? Wovon lassen sie sich leiten, um die Produkte dann so aufwendig in Szene zu setzen? Und wie gross muss das Engagement der Firmen und deren Mitarbeiter sein, damit sie die Fabrikhallen samt Keller frei räumen und reinigen, damit sich die Aussteller darin ausbreiten können? Und trotzdem soll sich das Publikum zurechtfinden und noch etwas von der Arbeitsatmosphäre spüren können.

Bei jeder Auflage gab man sich auf alle Fragen dieselbe Antwort: Die geben halt ganz einfach alles. Diese Art von «Ausstellung am Werkplatz» – ohne Cüpli und Marketing-Glamour – hat von Anfang an vor über 30 Jahren guten Anklang gefunden. Es verwundert nicht, dass andere Ausstellungsmacher dem Beispiel gefolgt sind.

Noch heute Sonntag

Natürlich präsentieren sich diejenigen tragenden Firmen, in denen der Designers’ Saturday stattfindet, auch selber. Es sind wiederum Création Baumann, Girsberger Sitzmöbel, Glas Trösch, Hector Egger Holzbau und Ruckstuhl. Mit dabei ist ferner der City Center im Mühlehof, die Heimat von Design Preis Schweiz. Insgesamt 80 Aussteller sind im Programmheft aufgeführt. Darunter sind nicht nur Firmen, sondern auch Schulen, mit dabei die Fachhochschule Nordwestschweiz (Gestaltung und Kunst, Institut Industrial Design) sowie die Berner Fachhochschule – Architektur, Holz und Bau. Im weitesten Sinne dreht sich alles rund um das Wohnen.