Der Dachstockbrand in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Neuendorf vom Samstagmorgen ist geklärt. Wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilt, haben Spezialisten einen vorgängigen Kaminbrand bei der Liegenschaft ausgemacht. Dabei gerieten Funken und Glut aus dem Kamin auf das in die Jahre gekommene Dach und schliesslich auf einen Balken der Dachkonstruktion. Daraus resultierte ein Glimmbrand. Die darunter stehenden Strohballen fingen ebenfalls Feuer. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere 10‘000 Franken. Verletzt wurde

niemand.