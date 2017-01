Die Erde im Jahr 2065. Nach einer Naturkatastrophe, die weite Teile der Menschheit ausgelöscht hat, sammeln sich die meisten Überlebenden in der letzten noch verbliebenen Grossstadt. Der Rest lebt in der Wüste, so wie Raven, ein 13-jähriges Mädchen, das nur die Wildnis kennt. Eines Tages trifft sie auf einen Kundschafter, der aus der Stadt ausgesandt wurde, um Überlebende aufzuspüren und in die Stadt zu bringen. Die Stadt wird von einer künstlichen Intelligenz kontrolliert, die Menschen auf Basis ihrer DNA gesellschaftliche Rollen zuweist. Als der Kundschafter bei Raven eine genetische Sequenzierung vornimmt, stellt er fest, dass das Mädchen eine immense Bedeutung für die Menschheit hat.

Das Genfer Startup Apelab, das an den Solothurner Filmtagen einen zehnminütigen Ausschnitt aus «Sequenced» zeigt, wurde 2014 von vier Studenten der Genfer Hochschule für Kunst und Design (HEAD) gegründet. Zwei Jahre zuvor hatte die Gruppe mit dem Prototyp des iPad-Spiels «IDNA» für Aufsehen gesorgt. US-amerikanische Techmagazine feierten es, und auf der GDC, der weltweit wichtigsten Messe für Spielentwicklung, wurde der Prototyp mit einem bedeutenden Preis ausgezeichnet.