Das Grossaufgebot an Polizeieinsatzkräften und Feuerwehr sowie eine starke Rauchentwicklung in der westlichen Hauptgasse liessen am Schmutzigen Donnerstag den Schrecken früherer Altstadt-Brände wach werden. So ging kurz nach 18 Uhr die Meldung auf der Alarmzentrale ein, wonach es in einem Haus in der Hauptgasse brenne. Vier Feuerwehrfahrzeuge und aus vorsorglichen Gründen eine Ambulanz rückten aus.

Um 18.15 Uhr folgte bereits Entwarnung. «An einem Fenstersims im dritten Obergeschoss eines Wohnhauses ist ein Blumentopf aus Kunststoff in Brand geraten», informierte Andreas Mock von der Kantonspolizei auf Anfrage. Verletzt wurde beim Vorfall niemand. «Vermutlich war Raucherware Auslöser des Brandes», so Mock weiter. Der reine Sachschaden lasse sich derzeit nicht beziffern. Tatsache ist: Für den Blumentopf-Vorfall wurden einige Einsatzkräfte mobilisiert. (ak)