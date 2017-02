Medialen Besuch in der Verenaschlucht nimmt der neue Einsiedler nicht entgegen. Seit seinem Start am 1. Oktober 2016 gab es wie von Michael Daum gewünscht keine Interview-Möglichkeiten mehr. Selbst anlässlich der 100 Tage im Amt wurden die Medienschaffenden nicht in der Einsiedelei für Interviews und Fotos zugelassen. Stattdessen erzählte der Deutsche am Mittwoch an einer Medienkonferenz im Saal der Bürgergemeinde Solothurn, wie es ihm bisher ergangen ist. Einige Fotos von ihm bei seiner Arbeit wurden auf CD abgegeben.

Bevor es aber überhaupt etwas zu hören gab, wurde erst einmal geschwiegen. Michael Daum liess eine Klangschale erklingen und verordnete den Medienvertretern gleich mal zwei Minuten Ruhe und Stille.