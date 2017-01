Den «Prix de Soleure» nahm am Donnerstagabend die Regisseurin Petra Volpe für «Die göttliche Ordnung» entgegen. Damit gewinnt erstmals ein Spielfilm den Jurypreis der Solothurner Filmtage. Sabine Gisiger, Anatole Taubman und Cornelio Sommaruga begründeten ihren Entscheid mit dem Mut der Regisseurin, ein dramatisches Kapitel der Schweizer Geschichte in einer erfrischenden Komödie zu erzählen. Petra Volpe habe ein ausgezeichnetes Drehbuch geschrieben und es sei ihr gelungen, ein grossartiges Schauspiel-Ensemble zu vereinen.



Die mit 60'000 Franken dotierte Auszeichnung wird getragen vom Fonds «Prix de Soleure» sowie dem Kanton und der Stadt Solothurn. Die Preissumme geht je zur Hälfte an Regie und Produktion (Zodiac Pictures). «Die göttliche Ordnung» startet im Verleih von Filmcoopi am 9. März 2017 in den Kinos der deutschsprachigen Schweiz.