Der 35-jährige Mann, in dessen Wohnung in Düsseldorf der vermisste Knabe Paul aus dem Kanton Solothurn im Juni befreit worden war, hat laut Ermittlungsbehörden sexuellen Missbrauch gestanden. Der Deutsche bleibt in Untersuchungshaft.

Der Mann habe in der Justizvollzugsanstalt mit den Ermittlungsbehörden gesprochen, sagte Oberstaatsanwalt Ralf Herrenbrück in Düsseldorf am Montag gegenüber dem Regionalsender Tele M1. Es hätten umfangreiche Vernehmungen stattgefunden. Er habe die Vorwürfe so gestanden, wie sie Gegenstand des Haftbefehls seien: «Ohne Einzelheiten bennenen zu wollen, ist es zutreffend und von ihm auch im Einzelnen geschildert worden, dass es zu einem sexuellen Missbrauch von Kindern, so lautet die Überschrift im deutschen Strafgesetzbuch, gekommen ist.»