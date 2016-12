Am 20. Dezember 2015 wurde in einem Mehrfamilienhaus an der Ziegelfeldstrasse 34 in Olten ein 49-jähriger Mann tot aufgefunden. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits seit Tagen tot. Als Angehörige den Mann nicht mehr kontaktieren konnten, reagierte die Polizei und fand die Leiche.

Bereits erste Erkenntnisse deuteten auf ein Tötungsdelikt hin.

«Aufgrund eines rechtsmedizinischen Gutachtens steht mittlerweile fest, dass von einem Tötungsdelikt auszugehen ist», schreibt die Staatsanwaltschaft in einer Medienmitteilung. Trotz umfangreicher Abklärungen der Strafverfolgungsbehörden habe die Täterschaft bisher jedoch nicht ermittelt werden können.