Ihr Kinderwunsch polarisiert. Sie selbst führte er bereits mit 43 Jahren in einen Schweizer Spital, doch dort wurde ihr nicht weitergeholfen, wie sie In der TV-Sendung «TalkTäglich» erzählt. Danach habe sie die Hoffnung trotzdem nicht aufgegeben auf natürlichem Wege noch ein Kind zu bekommen. Der Hinweis einer Kollegin, welche mit 53 schwanger wurde, bestärkte Vasiljevic in ihrem Traum vom eigenen Kind.

Nicht alle unterstützen das Vorgehen von Vasiljevic. Sie selbst habe natürlich darüber nachgedacht, wie es ist, wenn sie und ihre Tochter älter sind und sie allenfalls nicht mehr für sie da sein kann. «Aber der Wunsch war grösser», so die 59-jährige. Und zudem sei ihre Tochter, falls ihr oder ihrem Mann etwas passieren würde, etwa bei ihren Halbgeschwister in guten Händen.