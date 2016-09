Die Vandalen haben an der Solothurnstrasse mit einem unbekannten Gegenstand die Motorhaube und die Windschutzscheibe eines Personenwagens beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren 1000 Franken, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Zur Ermittlung der Täter sucht die Polizei Zeugen. Personen, die in der Nacht auf Dienstag, im Zeitraum von zirka 23 Uhr bis 2.30 Uhr, verdächtige Feststellungen an der Solothurnstasse gemacht haben, insbesondere im Bereich der Discount Tankstelle (Höhe Garage Auto Kurt AG), werden gebeten sich mit der Kantonspolizei Solothurn, Telefon 032 654 39 69, in Verbindung zu setzen. (pks)