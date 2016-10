Am Sonntag, 23. Oktober, kurz nach 15 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Autolenker von Arch herkommend auf der Archstrasse in Richtung Bibern. Nach dem Waldstück verlor der Mann in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto, kollidierte mit dem steilen Bord und kam schliesslich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Es wurde niemand verletzt. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest fiel positiv aus.

Zur Bergung des Fahrzeuges musste die Strasse für rund zwei Stunden ge-sperrt werden. Eine Umleitung wurde signalisiert. (pks)