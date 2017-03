In der Nacht auf den 6. März 2017 wurde in Bellach in ein Lagergebäude eingebrochen. Für den Abtransport von 4,5 bis 5 Tonnen Messingstangen entwendeten die Einbrecher einen Lieferwagen der Firma.

Mittlerweile konnte der Ford Transit 350L mit dem Kontrollschild SO 60310 in den Niederlanden aufgefunden werden, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mitteilt. Wo genau und wann will die Polizei aus ermittlungstechnischen Grünen nicht sagen.