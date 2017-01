In Dulliken ereignete sich am Samstag um 9.30 Uhr, ein Selbstunfall ohne Verletzte. Ein Automobilist war auf der Engelbergstrasse Richtung Engelberg unterwegs und wollte infolge der schneebedeckten Strasse seine Fahrt abbrechen. Weil er auf der engen Strasse nicht wenden konnte, fuhr er rückwärts Richtung Dulliken. Sein Fahrzeug kam ins Schlingern und in der Folge von der Strasse ab. Das Auto musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Ebenfalls in Dulliken kam es auf der Niederämterstrasse am Samstag um zirka 15.20 Uhr, zu einer Auffahrkollision mit drei beteiligten Autos. Eine Person wurde mit leichten Verletzungen zur Kontrolle in ein Spital gefahren.

In Holderbank kam ein Automobilist auf der schneebedeckten Strasse aus unbekannten Gründen ins Rutschen und fuhr einen Hang hinunter, wo er von einem Baum gestoppt wurde. Er war von Balsthal herkommend auf der Baslerstrasse unterwegs. Verletzt wurde niemand. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Zwischen Bellach und Selzach fuhr am Freitag kurz nach 18.30 Uhr, eine Automobilistin ab der Bielstrasse einige Meter ins Wiesland und musste durch eine Patrouille der Kantonspolizei Solothurn zurück auf die Strasse gezogen werden. Verletzt wurde niemand.

In Solothurn verlor am Freitag um zirka 19.45 Uhr, eine Automobilistin infolge Glatteis auf der Weissensteinstrasse die Kontrolle über ihr Auto und kollidierte mit einem Lichtkandelaber. Dabei wurde die Beifahrerin leicht verletzt.

In Kestenholz auf der Wolfwilerstrasse verlor am Freitag um zirka 13.45 Uhr, ein Automobilist in einer Linkskurve die Herrschaft über seinen Personenwagen und kollidierte frontal mit einem Baum. Verletzt wurde niemand.

Weitere leichte Verkehrsunfälle sind über das ganze Kantonsgebiet zu verzeichnen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Wegen des vermehrten Schneefalls und den tiefen Temperaturen in diesen Tagen rät sie zu erhöhter Vorsicht im Strassenverkehr und mahnt die Geschwindigkeit stets den winterlichen Verhältnissen anzupassen.

Die Kantonspolizei macht in der Mitteilung noch einen Zeugenaufruf. In Däniken hat ein unbekannter Automobilist nach einer Kollision die Unfallstelle verlassen, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Der fehlbare Lenker war in der Nacht auf Sonntag, 15. Januar 2017, auf der Löchlistrasse vom Grod (Walterswil) herkommend, in Richtung Däniken unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der unbekannte Automobilist die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in eine Signaltafel und einen Weidezaun. Sein Fahrzeug dürfte beschädigt sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kantonspolizei Solothurn in Olten entgegen: Telefon 062 311 80 80. (kps)

