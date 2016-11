Unter dem Motto «Licht – Sicht – Sicherheit» werden Verkehrsteilnehmende in den kommenden Tagen daran erinnert, ihr Verhalten den Licht-, Sicht- und Witterungsverhältnissen anzupassen.

Mitarbeitende der Kantonspolizei Solothurn werden während den Morgen- und Abendstunden an verschiedenen Orten im Kanton Solothurn Beleuchtungskontrollen durchführen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. «Ziel ist es, die Sicherheit im Strassenverkehr zu erhöhen.»

Ein besonderes Augenmerk gilt dabei den Zweiradfahrenden. Wo nötig, werden die Polizisten zur Erhöhung der Sichtbarkeit entsprechende Leuchtbänder oder Veloleuchten abgeben.

Neben den Zweiradfahrern wird bei Automobilisten das seit 1. Januar 2014 gültige «Lichtobligatorium» kontrolliert.

Dabei wird auch die Thematik «Tagfahrlicht» angesprochen, «denn gute Sichtbarkeit kann Leben retten», so die Polizei. Konkret heisse dies: bei schlechten Sichtverhältnissen (u.a. Regen, Nebel, Schneefall), in der Dämmerung sowie in Tunnels ist zwingend das Tagfahrlicht durch das Abblendlicht zu ersetzen. (kps)