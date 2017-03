Seit 2011 führen die Strafverfolgungsbehörden ein umfangreiches Ermittlungsverfahren gegen einen grossen Drogenhändlerring aus der Region Olten. Im Verlauf der Ermittlungen wurden 16 Personen verhaftet und 2013 konnten mehrere Kilogramm Heroin, Kokain und Streckmittel sowie Vermögenswerte von rund 150‘000 Schweizer Franken, neun Fahrzeuge, mehrere Pistolen und ein Kalaschnikow-Sturmgewehr beschlagnahmt werden, wie die Polizei damals mitteilte.



Gegen einen wichtigen Betreiber dieses Heroinhändlerrings erhebt die Staatsanwaltschaft nun Anklage wegen Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Geldwäscherei, Urkundenfälschung und Widerhandlungen gegen das Waffengesetz. Dem heute 35-jährigen Kosovaren wird insbesondere der Verkauf von mindestens 42 kg Heroin zwischen 2004 und 2013 angelastet.

Gemäss den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft war der Heroinhändlerring so organisiert, dass der Beschuldigte Kunden erst ab einer gewissen Drogenmenge selber bediente. Kleinere Mengen wurden durch von ihm belieferte Zwischenhändler selbständig an Süchtige verkauft, wie es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft heisst.