Auf der Autobahn A5 in Richtung Biel hielt gestern Donnerstag gegen 13.45 Uhr ein Auto infolge einer Panne auf der rechten Fahrspur im Birchtunnel an. Mehrere Fahrzeuge passierten daraufhin das Pannenfahrzeug. Einige Minuten später und noch während der Anfahrt der Polizei kam es laut Polizeimeldung zu einer heftigen Auffahrkollision mit dem Pannenfahrzeug. Der Lenker eines silbernen Personenwagens bemerkte aus noch nicht geklärten Gründen das Auto zu spät und prallte in dessen Heck. Er wurde mit der Ambulanz zur Kontrolle ins Spital gebracht. Der Lenker des Pannenfahrzeugs hielt sich am Tunnelrand auf und wurde nicht verletzt.



Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Wegen des Unfalls musste der Tunnel in Richtung Biel kurzzeitig gesperrt werden, so die Polizei. (pks)