Für einen nicht genannten Betrag hat der zur Swatch Group gehörende Uhrenhersteller Tissot mit Sitz in Le Locle die Markenrechte am Namen des Velodrome Suisse gekauft. Das Nationalstadion der Radfahrer heisst ab sofort und auf unbestimmte Zeit «Tissot Velodrome».

Nach der Tissot Arena (dem neuen Fussball- und Eishockeystadion in Biel) belegt die Herstellerin von sportlichen Uhren ein weiteres Sportstadion in der Region mit ihrem Namen.

Andy Rihs, Präsident der Stiftung Velodrome Suisse, und Tissot-Chef François Thiébaud gaben den Deal am Donnerstag im Velodrome den Medien bekannt. «Bereits als das Velodrome am 21. Juni 2013 eröffnet wurde, war Tissot einer der wichtigsten Partner des Radsportstadions», rief Rihs in Erinnerung.