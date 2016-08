Zwei Bergdramen in kürzester Zeit: Bereits am Sonntag kamen am berühmten Monte-Rosa-Massiv in der Nähe der Dufourspitze drei Schweizer Bergesteiger ums Leben. Dies, weil eine Wechte einbrach, als sie sich auf dem Weg zwischen der Signalkuppe und der Zumsteinspitze befanden.

Wenige Stunden danach ereignete sich eine weitere Tragödie: Weiter westlich am Grenzgrat zwischen der Schweiz und Italien stürzten am Sonntagabend oder heute Morgen zwei Deutsche Bergsteiger auf die italienische Seite in den Tod. Dies meltet die italienische Nachrichtenagentur Ansa.

Der Dritte hatte Glück

Nun stellte sich heraus: Die Bergsteiger waren zuerst zu dritt unterwegs gewesen, wie Tizziano Trevisan vom Bergrettungsdienst im Aostatal auf Anfrage der Aargauer Zeitung mitteilt. Vor dem tödlichen Unfall musste der dritte Bergsteiger gestern Sonntag von einem Schweizer Helikopter ins Spital gebracht werden. Warum ist noch nicht bekannt – doch dies hat ihm ziemlich sicher das Leben gerettet.

Ein Bergführer sah die toten Bergsteiger heute Morgen vom Pollux aus beim Pass auf 3800 Metern liegen, der die beiden Berg-Zwillige Castor und Pollux verbindet.