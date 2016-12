Die leblosen Körper der beiden Personen wurden am Dienstag in einem Wohnhaus in Vex VS in der Nähe von Sitten aufgefunden, wie die Walliser Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Beide getöteten Personen waren im Wallis wohnhaft. Die Tat geschah gegen 18.30 Uhr.

Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um eine familiäre Angelegenheit gehandelt haben, wie die Polizei schreibt. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung, um die Umstände des Tötungsdelikts abzuklären.