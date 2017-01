Irgendwann auf Image gedreht

Noch sei die Chefin an einem Termin, sagt Wyss’ Assistentin; ihre Verspätung indes ist nicht der Rede wert. Ohne sie persönlich zu kennen, setzten wir bei dieser Frau Pünktlichkeit voraus und erwarteten auch die Information, dass die Verspätung drei Minuten dauere – keine symbolischen drei Minuten, sondern chronometrisch exakt. All das erwarteten wir, nur aufgrund dessen, was über die Frau in den Zeitungen geschrieben steht.

In letzter Zeit war nicht mehr alles ganz charmant. Irgendwie hat sich irgendwas gedreht. Von politischen Themen verlagerte sich der Fokus auf Charakter und Persönliches. Auf kaum überprüfbares, im Stadtklatsch ewig wiederzukäuendes Ersatzfutter aus dem Gärsilo. «Unnahbar, berechnend, machthungrig, arrogant» – so wurde Wyss beschrieben. Und ins Stillschweigen verbannt, was man nämlich anerkennt: politisches Geschick, um Ziele durch- und umzusetzen, tadellose Dossierführung, Willenskraft plus Geistesgegenwart im Infight der Argumente – alles «guät u z’Grächtem, aber ...»

Ja, was fehlt denn noch? Nun, heisst es aus «bewährten» Bärengräben, man werde mit Wyss «einfach nicht warm». Ein erstaunliches Bedürfnis: Politik als Ofebänkli und der Hintern als unfehlbare Instanz? Oder wäre das eine lokale Spezialität: Mutzen-Kuschelgroove aus Tradition? Vaterbär Klaus Baumgartner war elf Jahre lang Stapi bis 2004. Ihm folgte Tanzbär Alexander Tschäppät. Der sagte mal zu Wyss: «Nimm’s gemütlicher, Ursle.» Tönt fast schon wie Balu. Aber (noch) ist Bern nicht Disneyland, bloss Unesco-Weltkulturerbe.

Tschäppät legte Wyss seinerzeit ein Ei: Noch bevor Wyss im Amt war als neues Mitglied der Stadtregierung, bugsierte Tschäppät sie vor versammelter Presse bereits als Nachfolgerin in den Erlacherhof (den Sitz des Stadtpräsidenten). Mit ihrem politischen Instinkt wusste Wyss sofort, wie verheerend sich diese – möglicherweise nur onkelhafte – Bemerkung auswirken würde. Tatsächlich galt das fortan – unter anderem – als Beweis für eine Eigenschaft der Neuen: ihr schlangenglattes Karrierekalkül. «Das hat mich schon angeschissen!», sagt Wyss dazu heute noch: «Das war mit niemandem abgesprochen. Pardon, wenn ich mich explizit ausdrücke.»

Die Neue und die Platzhirsche

Mindestens dieser Kraftausdruck zerstreut schon mal die Nachrede, wie kühl und beherrscht die Frau jederzeit sei. Wobei das der einzige Moment bleibt während unseres Gesprächs. Wyss lacht viel. Ihr Lächeln hat sich – wohl auch in ihrer Selbstwahrnehmung – bewährt als Zeichen von Schalk, was keinesfalls Schalk sein muss. Zwanzig Jahre Politik modellieren ein solches Lächeln wohl zuverlässig ins Gesicht. Es macht Frau Wyss heute noch jünger. Auffällig ist, um wie viel gelöster sie hernach die Sitzung mit dem Fotografen bestreitet, nachdem sie das Gespräch mit dem Journalisten nach Ablauf der vereinbarten Zeit beendet hatte mit einem «Ja!», dessen Klang keine Minute Verlängerung zuliess.

Hatte Wyss wirklich nicht mal im Traum ans Präsidialamt gedacht, als Tschäppät das damals rausposaunte? «Neu in die Regierung», antwortet Wyss, «kam ich als Parlamentarierin. Ohne jede Ahnung, ob ich regieren kann, die Führung übernehmen bei lauter Männern zwischen fünfzig und sechzig, die meisten aus der Privatwirtschaft ... Mit einem Wort: Ich hatte Respekt. Auch die Möglichkeit vor Augen, zu scheitern. Da denkt man nicht zeitgleich an den Erlacherhof.»

Vorstellen kann man sich mühelos einen solchen ersten Tag, die Bangigkeit der jungen, noch exekutiv-unerfahrenen Frau. Eine Politikerin indes, die beim historischen «Schlungg» um die Abwahl des damaligen Bundesrats Christoph Blocher national bekannt geworden war. Plakativ bekannt als Strategin oder Strippenzieherin, je nach Optik. Jedenfalls als eine Playerin am Schachbrett der Bundespolitik, die im Fernsehen sichtbar Freude bekundete, als das Manöver gelang. «Schadenfreude» nennen es jene mit der anderen, mit der grollenden Optik.

Ursula Wyss hat jenen TV-Dokfilm verschiedentlich bedauert. Es braucht nicht viel Dosenfarbe, um daraus ein Image hinzusprühen. Dünner Firnis – und wer schaut schon genauer hin? Wer weiss schon, was in den politischen Kulissen und dahinter beraten, vorbereitet, ausgebrütet wird? Nicht selten wissen nicht mal die Beteiligten selber, wie ihnen geschieht.

Zu den beiden Elementen kam am Schluss noch ein drittes: Wyss, die Cüpli-Sozialistin. Wyss mit dem kleinen Machtkartell. Die rote Salon-Schickeria von Bern. Wenn dann noch die Weltgeschichte, quasi simultan, ein Muster liefert, vor dem man auch lokale Vorgänge deuten kann, dann ist das Image nahezu über die Fläche zugesprayt. Kartell, Kalkül und Karriere – hiess: Ursula Wyss ist die Hillary Clinton von Bern. «Nicht immer nur sympathisch zu sein», schrieb die NZZ, «kann reichen, um eine Wahl zu verlieren. Bei Hillary Clinton hat es auch gereicht.»

Lebensfilz und Dynastie-Teig

Das politische Netz von Frau Wyss, ihr «Machtkartell», wurde nach Bekanntgabe ihrer Kandidatur mehrfach durchleuchtet in der Öffentlichkeit. Es ist auch ein Familiennetz. Ihr Ehemann ist Berater von Bundesrat Alain Berset. Ihr ehemaliger Mann ist der Gatte von SP-Nationalrätin Evi Allemann, u. a. Präsidentin des Mieterinnenverbandes des Kantons Bern, seit April 2013 Zentralpräsidentin des Verkehrs-Clubs der Schweiz (VCS). Zusätzlich – und das erwähnt Frau Wyss: Evi Allemann wurde in den Verwaltungsrat von «Bernmobil» gewählt, einen Betrieb ihrer Direktion, vorgeschlagen übrigens damals von den Arbeitnehmenden.

Trotzdem scheint der Befund glasklar: unklarster, undurchdringlich roter Filz. Kann jemand «nachvollziehen», wie da ein Faden zum anderen, wie mehrere Fäden in ein Geflecht gekommen, geraten, verknüpft worden sind? Als Antwort auf solche Fragen gibt es kaum je genug Fakten, es gehören auch ein paar Überlegungen dazu.

Zum Beispiel die: Wenn eine junge Frau, geboren in Davos, ohne Wurzeln in Bern, aufgewachsen in Neuenburg, als Studentin in Berlin, mit neunzehn sich in einen politisch interessierten Kopf verliebt, selber seit sechzehn Juso-Mitglied ist, wenn sich diese junge Frau mit jedem Lebensjahr stärker, passionierter als ein in der Politwolle gewaschenes Wesen erkennt, damit Leute gleicher oder naher Gesinnung sucht und anzieht, sich nach Jahren in ein zweites Parteimitglied verliebt –

wo genau würde da ein derart gewachsenes Geflecht klebrig? Ab wann sind Weggefährten plötzlich Filz?

Ein Zeitungskollege wunderte sich mal: «Diese alten Säcke überall, die sich alle kennen – ich fragte mich jung stets, woher? Heute kenne ich alter Sack auch viele Amigos und weiss woher: Ich musste nur warten.» Die Zeit knüpft Bande, die Biografie. Die Dynastie aber bildet Teig, den zähen Charme der Generationengilde, die sofort die eleganten Handschuhe abstreifen kann, sobald es um einen Zögling geht.

Ursula Wyss’ Karriere beruht auf einer Biografie, einzig auf ihrer Lebensbahn. Ihr Elternhaus gehörte dem Kleingewerbe an und war apolitisch. Äussere Ereignisse hätten sie geweckt, sagt sie, zum Beispiel Tschernobyl. Zweimal betont sie: «Ich habe definitiv null Komma nichts zu tun mit irgendeinem ‹Teig›. Mein Privileg ist politisch und besteht in diesem wunderbaren Amt, wo man rasch Resultate sieht und nahe bei den Leuten ist.»

Überbleibsel für Patriarchen?

Und die Parallele mit Hillary Clinton?

«Nur eine», sagt Wyss: «Auch in Bern wäre es das erste Mal, dass eine Frau Präsidentin wird. Bern ist meines Wissens eine der wenigen grösseren Städte, die einen solchen Schritt noch nicht geschafft hat.» Weiter fügt sie an: «Ich bin überrascht, wie viele geschlechts-spezifische Stereotypien noch im Jahr 2017 vorhanden sind. Mein Konkurrent kann problemlos sagen,

er habe schon immer Stapi werden wollen. Als ich das ankündigte, knapp zwei Jahre vor den Wahlen, empfand man das als anmassend und skandalös. Vielleicht ist das eins der letzten exklusiv für Männer übrig gebliebenen Ämter.»

Bern, noch zweimal brummen ...