Peter Klaunzer, Fotograf bei der Bildagentur Keystone, hat 25 frühere Verdingkinder fotografiert und dabei versucht, die Spuren bildlich festzuhalten, welche das schwierige Leben in ihren Gesichtern hinterlassen haben. Das Produkt seiner Arbeit kann man noch bis am 17. März 2017 im Politforum Käfigturm in Bern betrachten. Eintritt gratis. (fvo) www.kaefigturm.ch