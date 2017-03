Sicher, in den knapp 60 Jahren seit der Veröffentlichung des bahnbrechendenden Emanzipationswerks «Frauen im Laufgitter» (1958) von Iris von Roten ist viel geschehen. Mit dem Eidgenössischem Frauenstimm- und -wahlrecht (1971), mit dem Gleichstellungsartikel in der Verfassung (1981) und mit dem Gleichstellungsgesetz (1996) ist die Frau dem Mann in der Schweiz formell gleichgestellt. Das aktuelle Eherecht (1988), die Fristenregelung (2002) und die Mutterschaftsversicherung (2005) ermöglichen ihr beruflich wie privat ein selbstbestimmtes Leben. Und mit der Pille kam in den Sechzigerjahren auch die sexuelle Selbstbestimmung, die Iris von Roten so schmerzlich vermisste.

Neue Gesetze behindern

Doch bei genauer Betrachtung wird klar: Die wahre Gleichstellung ist noch nicht erreicht, das grosse Projekt ist noch längst nicht vollendet. In der Schweiz arbeitende Frauen verdienen für gleiche Arbeit immer noch nicht gleich viel Geld wie ihre Kollegen, patriarchale Strukturen versperren ihnen den Zugang zu Kaderpositionen, von Armut und insbesondere von Altersarmut sind sie häufiger betroffen. Und selbst fortschrittlich gedachte Gesetze wie das neue Unterhaltsrecht (2017) werden von rückwärtsgewandten Richtern unterlaufen, die immer noch glauben, nur die Frau könne Kinder erziehen, was den Mann, für den es noch immer keinen Vaterschaftsurlaub gibt, weiterhin ausgrenzt, statt ihn endlich in die Verantwortung zu nehmen. Und die rechtsbürgerliche Mehrheit, die seit Herbst 2015 im Parlament den Ton angibt, lehnt alles ab, was auch nur leise nach Feminismus klingt – als Erstes gleich die geplanten bescheidenen Frauenquoten in den Verwaltungsräten.