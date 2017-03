Namen aus «NZZ» kopiert

In der Deutschschweiz hingegen sind die beiden Vincents dem breiten Publikum bis anhin wenig bekannt. Obwohl sie 2013 mit einem Bühnenprogramm mehrmals ennet des Röstigrabens aufgetreten sind. Und obwohl Kucholls Figuren immer dann die grössten Lacher produzieren, wenn sie Deutschschweizer imitieren, die mehr schlecht als recht französisch sprechen. Etwa, wenn sich ein arroganter Zürcher Medienmanager über die Liebe der Romands zu ihren Regionalzeitungen lustig macht und ihnen im Handumdrehen Stellen streicht. Wenn ein radebrechender Krankenkassenvertreter die stetigen Prämienerhöhungen schönredet. Oder eben, wenn Karl-Heinz Inäbnit die Führung der Schweizer Armee veräppelt, die ihre Rekruten neuerdings weniger Drill aussetzen will. Die Namen der parodierten Deutschschweizer haben die beiden Vincents ursprünglich dem Impressum der «NZZ» entwendet. Sie suchten nach lustigen Vor- und Nachnamen und setzten sie in neuer Reihenfolge wieder zusammen. «Leider bemerkte ich zu spät, dass Zenhäusern ein typischer Oberwalliser Namen ist», sagt Kucholl. Und so ist Reto Zenhäusern halt ein Milchindustrieller aus dem Flachland.

Der Dreh der fiktiven Interviews bei «26 Minutes» ist immer der gleiche: Vincent Veillon mimt den seriösen Fragesteller und liefert dem anderen Vincent, der in der Regel verkleidet ist, thematische Steilvorlagen. Die von ihm dargestellte Figur nimmt gängige Klischees auf, überzeichnet diese aber derart, dass man ihr sogar dann nicht böse sein kann, wenn man selbst der Berufsgruppe oder der kulturellen Minderheit angehört. «Wir kriegen immer wieder Reaktionen von Lehrern, die unsere pedantische Lehrerfigur lieben. Nicht, weil sie sich selbst erkennen, sondern weil sie finden, sie passe genau zu ihren Kollegen», sagt Kucholl.

«26 Minutes» versteht sich durchaus als politische Satiresendung, was die regelmässigen Studiogäste aus Parlament und Regierung unterstreichen. Die Themen werden auf ungezwungene, sprachlich manchmal grenzwertige Weise behandelt – und immer mit Seitenhieb auf festgefahrene Rollenbilder. Das Spiel mit den Klischees sei «eine Möglichkeit, diese eben gerade zu bekämpfen», sagt Kucholl. Einen pädagogischen Anspruch hätten sie aber nicht. «Unser Ziel ist, dass die Zuschauer lachen.»