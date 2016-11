In der Europapolitik droht die nächste Schlacht: Weigern sich Bundesrat und Parlament, die Zuwanderungsinitiative der SVP nach ihrem Geschmack umzusetzen, lanciert die Volkspartei eine Initiative zur Kündigung zur Personenfreizügigkeit. «Die SVP-Gremien haben das beschlossen», sagte Chefstratege Christoph Blocher zur «Weltwoche». Noch ist nicht sicher, ob die SVP dafür auch wirklich auf ein Referendum gegen das Umsetzungsgesetz zur Masseneinwanderungsinitiative verzichten wird. Es zeichnet sich aber ab, dass die Partei lieber auf eine neue Volksinitiative setzt. «Mit einem Referendum gegen das Umsetzungsgesetz, so wie es sich abzeichnet, erreichen wir nichts», bestätigt SVP-Generalsekretär Gabriel Lüchinger. Man stünde wieder am gleichen Ort wie zuvor.

Mangelnder Respekt

Schreibt eine angenommene Initiative einen neuen Artikel in die Verfassung, so setzt ihn das Parlament in einem Gesetz um. Soweit der übliche institutionelle Ablauf. Derzeit ringen die Volksvertreter um Massnahmen zur Drosselung der Zuwanderung. Ist die Initiantin – also die SVP – mit dem Ergebnis unzufrieden, kann sie dagegen das Referendum ergreifen. Doch aus taktischen Gründen hütet sie sich davor. Statt mit Schlagworten gegen die EU vom Leder zu ziehen, müsste sie der Bevölkerung erklären, warum sie sich gegen eine Meldepflicht für offene Stellen an Regionale Arbeitsvermittlungszentren (RAV) ausspricht und warum Firmen nicht gezwungen werden sollen, Arbeitslose zu Bewerbungsgesprächen einzuladen. Statt über grosse Linien zu debattieren, würde sie sich im Dickicht des Kleingedruckten auf der technischen Ebene verlieren.

Bei der Ausschaffungsinitiative riss der SVP rasch der Geduldsfaden. Noch bevor der Parlamentsbeschluss auf dem Tisch lag, lancierte die Partei ihre Durchsetzungsinitiative mit noch weitergehenden Forderungen. Die Gegner warfen der SVP darauf mangelnden Respekt vor den Institutionen vor.