Welche Stolpersteine bereiten Ihnen mehr Sorgen: Die National- und Ständeräte, die dem Gesetz noch im Weg stehen können, oder die 33 Milliarden, die Sie für das Projekt auftreiben müssen?

Ich habe keine Angst. Während eines solchen Vorhabens kommt es immer wieder zu Situationen, mit denen man nicht gerechnet hat. Dann muss man sich halt rasch umorientieren. Mit dem Entscheid des Bundesrates haben wir einen ersten Meilenstein erreicht, weitere müssen und werden folgen. Ich denke nicht, dass die Politik gegen das Gesetz mobil machen wird.

Regelmässig laufen bei grossen Infrastrukturprojekten wie etwa der Neat die Kosten aus dem Ruder. Warum geschieht das bei CST nicht?

Ich kann nur von der ersten Bauetappe zwischen Härkingen/Niederbipp und Zürich reden: Diese Strecke haben wir im Detail durch- und für Unvorhergesehenes sogar gewisse Reserven eingerechnet. Die Tunnelkosten fallen pro Kilometer mit Sicherheit geringer aus als bei der Neat: CST kommt nur etwa 20 Meter in den Untergrund. Dieser ist von den Geologen zudem gut erforscht. Unsere Züge fahren auch nicht mit Hochgeschwindigkeit, daher müssen wir nicht völlig gerade bohren, sondern können potenziellen Hindernissen ausweichen.

Wie viele Arbeitsplätze werden durch Ihr Projekt wegrationalisiert?

Diese Frage darf so nicht gestellt werden. Die Arbeitsplätze in der Logistik werden sich so oder so verändern. Wie CST dazu beiträgt, kann ich nicht genau sagen. Das Projekt bietet der Schweiz aber auch neue Chancen, um Arbeitsplätze zu schaffen, beispielsweise in Bereich des 3-D-Drucks. Wir bieten die Plattform, um den 3-D-Druck direkt an ein Logistikzentrum anzubinden. Das wäre für die Schweiz eine Riesenchance, um Arbeitsplätze in der Produktion aus dem Ausland zurückzuholen.

Ein zukunftsträchtiges Transportsystem wird auch für Menschen geplant: