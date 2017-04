Nach der Auszählung von 13 der 36 Gemeinden steht Laurent Favre mit 3131 Stimmen auf dem ersten Platz, gefolgt von seinem Parteikollegen Alain Ribaux (3063). Dahinter folgen die Sozialdemokraten Jean-Nat Karakash (2762), Laurent Kurth (2330) und Monika Maire-Hefti (2236).

Derzeit liegen nur die beiden FDP-Staatsräte Ribaux und Favre über dem vorläufigen absoluten Mehr von 3026 Stimmen. Hinter den fünf Bisherigen folgen die FDP-Herausforderin Isabelle Weber (1798) und der Grüne Fabien Fivaz (1081).

Die fünf Bisherigen sind unter den insgesamt 16 Kandidatinnen und Kandidaten klare Favoriten. Dennoch dürften sich einige von ihnen einem zweiten Wahlgang stellen müssen. Am knappsten dürfte es für die beiden Sozialdemokraten Monika Maire-Hefti und Laurent Kurth werden.

Beide stammen aus dem Neuenburger Jura, und vor allem der Finanz- und Gesundheitsdirektor Laurent Kurth brachte seine Region mit einer Neuorganisation der Spitalstandorte gegen sich auf. Er wollte die Spitzenmedizin auf den Hauptort Neuenburg konzentrieren.

FDP will Regierungsmehrheit zurück

Das Neuenburger Stimmvolk erteilte den Plänen jedoch eine Abfuhr. Monika Maire-Hefti brachte mit einer Lohnreform die Lehrer gegen sich auf. Den Sozialdemokraten könnte allenfalls der Grüne Fabien Fivaz aus La Chaux-de-Fonds gefährlich werden.

Die FDP will die vor vier Jahren verlorene Mehrheit in der Regierung zurückerobern. Ein zweiter Wahlgang für die Regierung würde am 23. April stattfinden. Die Endresultate für die Staatsratswahl werden um 17 Uhr erwartet. Die Zusammensetzung des neuen Kantonsparlaments dürfte am Abend bekannt sein.