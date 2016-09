Als die Proteste nachliessen, gingen sie zum Bürgermeister, der sie in Begleitung von Soldaten zur Polizei schickte. Er hatte sie im Glauben gelassen, dass sie eine Ermahnung erhalten und anschliessend nach Hause geschickt würden. Stattdessen wurden sie verhört, geschlagen und anschliessend eingesperrt. Im Gefängnis gingen die Misshandlungen weiter, diesmal von anderen Insassen, angestachelt von den Wärtern.

Fünf Jahre wegen Blasphemie

Zu Prozessbeginn kamen sie gegen eine Kaution von 10'000 ägyptischen Pfund (umgerechnet 1100 Franken) pro Person frei. Zu diesem Zweitpunkt hatten sie über 50 Tage in Haft verbracht. Aus Angst kehrten sie nicht in ihr Dorf zurück, sondern tauchten unter. Zwei in Sharm el Sheikh, einer in Hurghada und einer in Kairo. Unterstützung erfuhren sie kaum, auch nicht von Kopten, weil die sich zu sehr fürchteten.

Aus ihren Verstecken erfuhren sie, wie ihr Verteidiger vor Gericht argumentierte: Sie hätten sich nicht über den Islam, sondern über den «IS» lustig gemacht. Dieser hatte zwei Tage, bevor das Video entstand, Aufnahmen veröffentlicht, auf denen seine Kämpfer in Libyen 21 christliche Kopten enthaupten. Die vier streiten dies vehement ab.

Dann am 25. Februar dieses Jahres kam das niederschmetternde Urteil: Fünf Jahre Gefängnis wegen Verstoss gegen Artikel 98f des ägyptischen Strafgesetzbuches, das sogenannte Blasphemie-Gesetz. Mit dem Video hatten die vier Teenager den Islam beleidigt. Laut dem Anwalt hatte der zuständige Richter das Video nicht einmal angeschaut.

Flucht über Istanbul in die Schweiz

Für die Eltern war der Fall klar, dass ihre Kinder das Land verlassen müssen: In Ägypten müssen erstinstanzlich Verurteilte bereits während des Berufungsverfahrens hinter Gitter. Doch bis dieses abgeschlossen ist, können Jahre vergehen. Im April flohen die vier jungen Kopten in die Türkei, vermutlich mit Unterstützung christlicher Hilfsorganisationen.

In Istanbul waren sie zunächst in Sicherheit, erlebten allerdings auch dort Diskriminierung wegen ihres christlichen Glaubens. Während sie bei der UNO offiziell um Flüchtlingsstatus baten, beantragten Hilfsorganisationen parallel in mehreren Ländern Einreisevisa, damit sie dort einen ordentlichen Asylantrag stellen können.

«Einige Länder baten um Zeit, andere lehnten ab – die Schweiz hingegen sagte schnell zu», bestätigt Daniel Hoffman von Middle East Concern (MEC) auf Anfrage von watson. Das in London beheimatete Hilfswerk setzt sich für verfolgte Christen im Nahen Osten ein und kümmerte sich um die vier Teenager in Istanbul.