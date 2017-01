Die Person habe die Kantonspolizei Freiburg am Samstag gegen 16.30 Uhr via REGA informiert. Der Verstorbene musste mit einem Helikopter geborgen werden. Er befand sich am Fusse einer Felswand in der Nähe von Roggos Hürli.

Die Todesursache wird untersucht. Gemäss Kantonspolizei wird in alle Richtungen ermittelt. Der Junge war am vergangenen Sonntag gegen 13.00 Uhr vom Parkplatz in Schwarzsee verschwunden.