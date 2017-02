«Das darf nicht sein»

Tiana Angelina Moser, Nationalrätin der Grünliberalen und Co-Präsidentin der parlamentarischen Gruppe Tibet, kritisiert die Schweizer Behörden für die Ausschaffung der Tibeterin nach Nepal: «Es darf sicher nicht sein, dass eine Person sofort nach der Ankunft in einem vermeintlich sicheren Drittstaat verhaftet wird.» Eine Ausschaffung nach China wäre verheerend, so Moser. Die Schweiz müsse menschenrechtliche Grundsätze hochalten. Sie erwarte von den Behörden, dass sie sicherstellten, dass sich ein solcher Fall nicht wiederhole, so die Nationalrätin.

Laut dem Staatssekretariat für Migration (SEM) hat Chorasherpa unterschiedliche Angaben zu ihrer Herkunft gemacht. Noch ist aber vieles unklar. Offenbar reiste die Tibeterin mit einem falschen nepalesischen Pass in die Schweiz ein. Nach Angaben des Vereins Tibeter-Jugend in Europa hatte sie dies den Schweizer Behörden offengelegt. Das SEM sagt, sie habe ein echtes, «ihr aber nicht zustehendes» Reisedokument verwendet. Zur Frage, ob man bereits zum Zeitpunkt der Ausschaffung wusste, dass es sich um falsche Papiere handle, wollte das SEM nichts sagen.

Das SEM dürfte schliesslich die Aussagen der Tibeterin, wonach sie mit falschen Papieren reise, als unglaubwürdig eingestuft haben. Weil die Behörden aber den Reisepass der Tibeterin als starkes Indiz für eine nepalesische Herkunft deuteten, wurde die Tibeterin in ihr vermeintliches Heimatland Nepal ausgeschafft. Laut einem Sprecher steht das SEM mit den nepalesischen Behörden, der Schweizer Vertretung und mit dem Rechtsvertreter der Tibeterin in Kontakt.