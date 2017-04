Die zweite grosse Frage stellt sich, was passiert, wenn die Schweiz mit einem Urteil des höchsten EU-Gerichts nicht einverstanden ist. Bern pocht darauf, dass ein Richterspruch politisch diskutiert werden kann und somit das letzte Wort nicht bei den viel zitierten «fremden Richtern» in Luxemburg liegt. Zudem sollen allfällige Strafmassnahmen «angemessen» ausfallen und nicht etwa sämtliche bilateralen Verträge über eine «Guillotine-Klausel» aufgekündigt werden.

Dieser Punkt ist für die Schweiz «entscheidend», so Leuthard gestern. Aussenminister Didier Burkhalter hat gestern in Brüssel am Rande der Syrien-Konferenz bestätigt, dass die EU-Kommission in «informellen Gesprächen» eine gewisse Kompromissbereitschaft bei den offenen Fragen zum Rahmenabkommen in Aussicht stellte. Jedoch könne von einer Einigung entgegen entsprechender Medienberichte noch keine Rede sein. Burkhalter: «Die Schweiz hat ihre Roten Linien, und die werden nicht überschritten werden.»