Strom ist das Lebenselixier der modernen Gesellschaft. Wenn keine Elektrizität mehr durch die Leitungen fliesst, steht alles still. Für die Wirtschaft gilt dieser Befund erst recht, sie ist in hohem Masse von einer funktionierenden Stromversorgung abhängig. Die Energiestrategie 2050, über die am 21. Mai abgestimmt wird, ist für sie eine Vorlage von strategischer Bedeutung.

Es gibt jedoch ein Problem: Die «Wirtschaft» ist bei diesem Thema alles andere als geeint. Es gibt gewichtige Player auf Seiten der Befürworter wie der Gegner des neuen Energiegesetzes. Der Dachverband Economiesuisse hat aus diesem Grund die Notbremse gezogen und letzte Woche beschlossen, auf eine Parole zu verzichten. Zu tief sind die Gräben zwischen den Branchen.