Der Frust bei den Bürgerlichen sitzt tief. «Wir sind kompromissbereit», betonen FDP- und SVP-Sozialpolitiker. Schliesslich wollte man die Reform der Altersvorsorge hinkriegen. Die AHV und die Pensionskassen seien aus ihren Schieflagen zu befreien. Doch im Ringen um eine Lösung bewegten sich die politischen Gegner keinen Schritt auf sie zu, moniert beispielsweise die St. Galler Ständerätin Karin Keller-Sutter.

Die Freisinnige versuchte in der gestrigen Debatte im Ständerat, eine Brücke nach links zu schlagen: Um die Erhöhung des Rentenalters für Frauen abzufedern, soll der Vorbezug der AHV-Rente auch für tiefere Einkommen möglich sein. Gleichzeitig wollte der Schwyzer Ständerat Alex Kuprecht (SVP) Rentenausfälle in der zweiten Säule kompensieren, indem sich Erwerbstätige mit tiefen Einkommen mehr Alterskapital in der Pensionskasse ansparen können. Damit erhöhen sie ihre Rente. Technisch wird das über die Senkung des Koordinationsabzugs erreicht.