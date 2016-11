Gereizt war Philipp Müller schon am Montagabend zum Ende der Pressekonferenz, an der er mit der Staatspolitischen Kommission den neuesten Vorschlag zur Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative vorgestellt hatte: «So, jetz isch de huere Figg verbii», sagte der Aargauer Ständerat gut hörbar und von der Boulevardpresse gestern genüsslich ausgeschlachtet.

Die Worte waren an Kommissionspräsident Peter Föhn gerichtet und allzu gut verständlich, hatte dieser zuvor doch die seiner neutralen Rolle zugedachte Zurückhaltung abgelegt und sich stattdessen als SVP-Raubein gebart.

Müllers Laune besserte sich gestern nicht, als ihn die «Nordwestschweiz» mit Kritik aus den eigenen Reihen konfrontierte. Mit Kurt Fluri und Matthias Jauslin hatten gegenüber dieser Zeitung nämlich gleich zwei der vier freisinnigen Mitglieder in der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats kaum ein gutes Haar am Konzept der kleinen Kammer gelassen.

Mit diesem sollen Arbeitgeber in bestimmten Branchen verpflichtet werden, offene Stellen dem Arbeitsamt zu melden und inländische Stellensuchende zu einem Bewerbungsgespräch einzuladen. Der Vorschlag trägt die Handschrift Müllers, der am Montag eine hauchdünne Kommissionsmehrheit von 7:6 hinter sich scharen konnte. Umso ungelegener kommt der Angriff aus den eigenen Reihen.

«Nicht praxistauglich»

«Als Unternehmer stelle ich fest: Der Vorschlag des Ständerates überzeugt mich noch nicht», sagt der Aargauer Elektroinstallateur Jauslin. «Er bringt einen grossen Mehraufwand, steuert die Zuwanderung aber nur unwesentlich besser als der nationalrätliche Vorschlag.» Das Konzept sei so nicht praxistauglich. Jauslin begründet sein vernichtendes Urteil mit einem Beispiel aus seinem Berufsleben als Geschäftsführer: Auch wenn sich auf ein Stelleninserat bereits ein perfekt passender süddeutscher Kandidat bei ihm gemeldet habe, müsste er gemäss ständerätlichem Vorschlag in Zukunft trotzdem erst noch das Arbeitsamt kontaktieren und «mir drei, vier Alibi-Kandidaten zu Bewerbungsgesprächen schicken lassen», so Jauslin.

Müller weist diese Darstellung zurück: Für den angesprochenen süddeutschen Kandidaten müsse sich Jauslin nur dann an die Arbeitsvermittlung wenden, wenn es sich um eine Berufsgruppe handelt, bei der die Arbeitslosigkeit in der Schweiz überdurchschnittlich hoch sei. «Es ist nichts als logisch und richtig, dass keine neuen Arbeitskräfte aus dem Ausland in die Schweiz geholt werden, wenn wir bei uns in dieser Berufsgruppe bereits viele Arbeitslose haben», so der ehemalige FDP-Präsident.

Auch der Solothurner Nationalrat Kurt Fluri stört sich primär am «erheblichen Mehraufwand» des ständerätlichen Vorschlags. Dieser komme nicht auf die einzelnen Unternehmen zu, sondern auch auf die Arbeitsämter, die überprüfen müssten, ob Absagen an inländische Stellenbewerber inhaltlich begründet oder fadenscheinig seien. Auch diese Kritik kontert Müller: «Das Konzept unserer Kommission ist einfach und transparent.» Kandidaten vorzuladen, sei in jedem Betrieb üblich. «Wer stellt denn jemanden ein, den er nicht vorgängig zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen hat?»

«Sammelsurium von Indikatoren»

Der nationalrätliche Vorschlag, als dessen Architekt Fluri gilt, sei gar bürokratischer als das neueste Modell, sagt Müller. Um zu prüfen, ob ein bestimmter Schwellenwert überschritten sei – die Voraussetzung, um eine Stellenmeldepflicht einzuführen –, müsste ein Sammelsurium von arbeitsmarktlichen Indikatoren erhoben werden. «Das wäre nur umsetzbar mit einem gigantischen Aufwand bei der Staatsverwaltung – und letztlich ein riesiger Leerlauf für eine simple Meldepflicht, die zudem nur unter gewissen Umständen eingeführt wird.»

Am Freitag kommender Woche trifft sich die FDP-Fraktion zur Vorbesprechung der Wintersession. Ob es Müller dann gelingen wird, seine Partei zu einen? Vermutlich wird er sich noch das eine oder andere Mal ärgern müssen.