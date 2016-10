Dies ist absolut verantwortungslos. Denn aus heutiger Sicht braucht es noch lange unseren bewährten Strom-Mix aus Wasserkraft, thermischen Kraftwerken, erneuerbaren Energien und Kernkraft, um eine sichere und dauernde Stromversorgung zu garantieren, welche auch zu vernünftigen Preisen für uns Bürger und die Wirtschaft vorhanden ist. Die Annahme der Initiative würde zu massiven Preissteigerungen führen, welche dann vor allem durch die KMU und unsere Familien berappt werden müssten.

Die Initiative gefährdet zudem unsere Versorgungssicherheit. Wir würden auf Gedeih und Verderben vom Ausland abhängig und müssten auf eine sehr teure Importstrategie umschwenken. Dazu muss man wissen, dass im Ausland vor allem Kohle-, Gas- und Atomstrom produziert wird. In der langen Ratsdebatte in Bern zur Energiestrategie konnte die Frage niemand beantworten, woher denn der Strom kommen soll, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht. Bei einer Annahme würden bereits im Winter des nächsten Jahres 15 Prozent der Stromproduktion wegfallen. Bis 2029 wären es dann gar 40 Prozent. Dieser Anteil entspricht zur Veranschaulichung mehreren tausend Windturbinen, die dann auch wieder niemand haben will, ob auf seinem Land oder in seinem Sichtfeld. Schlussendlich werden wir den nötigen Strom überteuert aus dem Ausland importieren müssen.

Eine solche utopische und kostspielige Energiepolitik muss deshalb verhindert und die Initiative abgelehnt werden. Mit ideologischen Vorgaben, Verboten und Regulierungen kommen wir nicht weiter. Es braucht zum Erhalt unserer guten Rahmenbedingungen massvolle Massnahmen in der Energiepolitik, welche die Versorgungssicherheit und den Wirtschaftsstandort nicht gefährden. Deshalb Nein zur verantwortungslosen Atomausstiegsinitiative der Grünen.