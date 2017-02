Tabakgegner zeigen sich enttäuscht vom Entscheid. Die Räte hätten «gegen den Kinder- und Jugendschutz» entschieden und die Tabakprävention in der Schweiz «empfindlich geschwächt», schreiben etwa die Krebsliga und die Lungenliga. Ihr Hauptargument: Die Tabaksteuer sei eines der effizientesten Mittel, wenn es darum gehe, der Bevölkerung das Rauchen abzugewöhnen oder sie dazu zu bringen, gar nie erst damit anzufangen.

Die Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention verweist auf Anfrage auf eine umfassende Studie der Weltbank. Diese besagt, dass in Industrieländern eine Erhöhung der Tabaksteuer um 10 Prozent die Nachfrage nach Zigaretten um 4 Prozent senkt, wobei Kinder und Jugendliche besonders preissensibel reagieren. In Entwicklungs- und Schwellenländern ist der Effekt aufgrund der tieferen Kaufkraft sogar doppelt so hoch.

Australien ist «Champion»

Schaut man über die Landesgrenzen hinaus, sind tatsächlich massive und in erster Linie steuerbedingte Unterschiede bei den Tabakpreisen zu erkennen (siehe Grafik rechts). Ein Land sticht dabei richtiggehend heraus: Australien. Je nach Bundesstaat kostet dort das Päckchen Zigaretten umgerechnet gegen 20 Franken, wobei die massiven Preissteigerungen in den letzten Jahren vollzogen wurden. Gemäss Studien haben die drastischen Massnahmen durchaus den gewünschten Effekt, also eine Reduktion der Anzahl Raucher, erzielt. Kein Wunder, nennt Thomas Beutler von der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Australien «den absoluten Champion in Sachen Tabakprävention». Denn neben den hohen Steuern setzt Down Under auch auf umfassende Informationskampagnen und einheitliche Zigaretten-Verpackungen.