Das sind die Fakten um Absturz der F/A-18:

Am 28. August zerschellt eine F/A-18 der Schweizer Armee vier Minuten nach dem Start im Gebiet des Sustenpasses bei schlechtem Wetter an einer Krete

Der 27-jährige Pilot kommt ums leben

Die Unglücks-Ursache ist bis dato nicht bekannt



Die Militärjustiz teilt am Dienstag mit: Die Flugsicherung Skyguide hat für den abgestürzten F/A-18-Kampfjet zu tiefe Flughöhe angeordnet. Mit einem Ende der Untersuchung sei nicht vor Ende Jahr zu rechnen.

Skyguide räumt eine Beteiligung am Unglück ein, ohne konkret zu werden

Skyguide sagt: "Es war ein erfahrener Flugverkehrsleiter"

Jet-Pilot de Goumoens sagt: "Wir Piloten vertrauen auch weiterhin Skyguide"

Die Flugsicherung Skyguide hat für den abgestürzten F/A-18-Kampfjet eine zu tiefe Flughöhe angeordnet. Das teilte die Militärjustiz am Dienstag mit. Ob das der Grund für den Absturz war, wird abgeklärt.

Die militärischen Untersuchungsrichter betonten am Dienstag vor den Medien in Bern, dass nach wie vor in alle Richtungen ermittelt werde. Für den Flugverkehrsleiter von Skyguide gelte die Unschuldsvermutung.

Radarkontakt zum Leader brach ab

Fest steht, dass der Pilot der verunglückten F/A-18 wenige Minuten nach dem Start den Radarkontakt zur kurz vorher gestarteten Leader-Maschine verlor. Darauf forderte er - wie es für diesen Fall vorgesehen ist - beim Flugverkehrsleiter in Meiringen eine Flughöhe an.