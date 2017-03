6. Und wie soll das alles bezahlt werden?

Seit 2009 fördert der Bund erneuerbare Energien mit der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV), die Haushalte und Unternehmen über den Netzzuschlag finanzieren. Dieser Zuschlag wird mit dem neuen Gesetz von heute 1,5 auf 2,3 Rappen pro kWh erhöht (zeitlich befristet). Gemäss Bundesrat kostet diese Erhöhung einen durchschnittlichen Haushalt 40 Franken pro Jahr.

7. Die Gegner kalkulieren mit massiv höheren Kosten. Warum?

Das Referendumskomitee rechnet mit jährlichen Mehrkosten von 3200 Franken für eine Familie und bezieht sich dabei auf Annahmen für das zweite Massnahmenpaket der Energiestrategie (das Lenkungsabgaben vorsieht, die an die Bevölkerung rückerstattet würden). Dass dieses im Parlament chancenlos ist, ändert nichts an der Argumentation der Gegner. Sie sagen, dass die Richtwerte so ambitioniert seien, dass sie nur über einen viel teureren als vom Bund prognostizierten Umbau der Energieproduktion zu erreichen ist. Hinzu komme, dass das neue Energiegesetz die Versorgungssicherheit der Schweiz gefährde und die Abhängigkeit vom Ausland erhöhe.

8. Ersetzen dann einfach umweltschädliche Gas-Kombikraftwerke die wegfallenden AKWs?

Theoretisch ist das möglich, das Energiegesetz lässt diese Möglichkeit offen. Die Gegner befürchten, dass der Bau von Gas-Kombikraftwerken nötig wird, weil der Produktionsumbau nicht schnell genug vorangehen wird und die wegfallende Bandenergie der AKW nicht rechtzeitig ersetzen kann. Bundespräsidentin Leuthard hält dies jedoch für unrealistisch: «Ich sehe keine politische Möglichkeit, dass in der Schweiz jetzt plötzlich grosse Gaskraftwerke gebaut werden – auch weil es preislich nicht attraktiv genug ist», sagte sie gestern. Hinzu komme, dass solche Werke im Widerspruch zu den Klimazielen stünden, zu denen sich die Schweiz verpflichtet hat.