Der Entscheid sorgte für rote Köpfe in Bundesbern: Das Bundesgericht in Lausanne befand Anfang Woche, dass Facebook nicht gezwungen werden kann, der Schweizer Justiz Nutzerdaten herauszurücken. Grund: Facebook Schweiz habe als Marketinggesellschaft gar keine Kontrolle über diese Daten. Diese Kontrolle übe Facebook Irland aus. Die Justiz müsse also mittels Rechtshilfe an Irland versuchen, an die Daten zu gelangen.

Im konkreten Fall ging es um eine Anzeige, die ein belgischer Journalist wegen Verleumdung, übler Nachrede und Beschimpfung gegen unbekannt erstattet hatte. Der Mann war von einem User mit Schweizer Facebook-Konto antisemitisch beschimpft worden.

Jetzt reagiert die Politik in Bern. Der Waadtländer SP-Nationalrat Jean Christophe Schwaab hat gemäss Recherchen der «Nordwestschweiz» soeben eine Motion eingereicht, die verlangt: Internet-Akteure wie Facebook müssen künftig einen Ableger in der Schweiz haben, der fähig ist, der Schweizer Justiz im Fall von Strafuntersuchungen die nötigen Personendaten unverzüglich und direkt zu übermitteln.